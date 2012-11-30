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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 11:39 BJT

《汇市简讯》美元指数寻获强劲支撑,但图表显示走势正转为看空

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* 美元指数在海外市场上守住80.00水准,但仍然承受压力.

* 波林格区间开始扩宽,反映出趋势改变的动向.

* 日线动能指标显示为看空.

* 55日移动均线和波林格区间下缘线构成强劲支撑,切入位在80.02/04.

* 汇价趋势转为下跌.

* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/duz34t).(完)

--编译 高琦; 审校 戴素萍

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