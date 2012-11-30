《汇市简讯》美元指数寻获强劲支撑,但图表显示走势正转为看空

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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* 美元指数在海外市场上守住80.00水准,但仍然承受压力.
* 波林格区间开始扩宽,反映出趋势改变的动向.
* 日线动能指标显示为看空.
* 55日移动均线和波林格区间下缘线构成强劲支撑,切入位在80.02/04.
* 汇价趋势转为下跌.
* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/duz34t).(完)
--编译 高琦; 审校 戴素萍
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。