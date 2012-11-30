〔中国货币市场〕资金宽松隔夜利率维持低位,点差过大七天品种需求偏弱(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月30日电---中国银行间市场周五早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种维持在2.3%附近低位,因资金面整体较为宽松.不过七天期受月末及逆回购利率等支撑,仍与一天品种保持着逾百基点(bp)的差距,但需求偏弱.

交易员指出,从历史走势来看,未来二者点差有望缩窄.若下月初例行准备金调整能顺利度过,财政存款投放等流动性增加因素推动七天品种下行的可能性较大.

华南一银行交易员表示,今日资金面仍显宽松.与七天相比,隔夜品种更吸引需求方目光,"大家还是喜欢借隔夜,利率低啊."

华北一银行交易员则指出,除了月末以及跨下月准备金调整外,七天利率坚挺可能也与公开市场同期逆回购利率一直维持在3.35%有关.不过考虑到下个月财政存款大规模投放有望缓冲公开市场持续净回笼影响,七天回购利率向下的可能性或更大一些.

央行公开市场本周净回笼400亿元,至此,已连续四周净回笼.七天期逆回购利率则一直持平于3.35%.[ID:nSB2120559][CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

===============================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2645 2.3237 -5.92

七天CN7DRP=CFXS 3.3818 3.3353 +4.65

14天CN14DRP=CFXS 3.4970 3.4250 +7.20

---------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 4.1700 6.9400 -277.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.2000 2.6000 +60.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.9000 +10.00

---------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3000 2.3500 -5.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3925 3.3500 +4.25

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.4900 3.4200 +7.00

---------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.2533 2.3148 -6.15

七天SHICNYSWD= 3.3867 3.3408 +4.59

三个月SHICNY3MD= 3.8256 3.8210 +0.46

===============================================================(完)