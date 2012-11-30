〔新债招标〕中国农发行五年固息债利率低于二级,部分承销成员年底发力(更新版2)

(新增追加发行等公告细节)

* 中标利率4.00%,低于二级市场水平

* 配置价值尚好,部分承销团成员年底亦发力

* 首场投标倍数为1.77倍,需求显好

* 获71.9亿元的追加认购,最终发行251.9亿元

路透北京11月30日电---中国农业发展银行周五招标的五年期固息债中标利率低于二级市场水平.市场人士表示,4%左右的收益水平配置价值尚好,加之部分农发债承销团成员年底发力,助该期债需求显好,结果显暖.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上午农发行招标的五年固息债,实际发行量251.9亿元人民币,显示其获得了71.9亿元的全额追加;票面利率为4.00%,与此前市场预测均值4.02%接近.业内人士稍早透露,首场投标倍数为1.77倍.

"有些(承销)团的机构这期债下手比较狠,有要争优秀承销商的,也有没完成承销任务要保(明年)承销资格的."华东地区一银行交易员说,"当然,4%左右的收益水平也算比较高的了,配置可以拿一点.没这个收益,再优秀(承销商)也没人投."

另一农发债承销商行交易员亦表示,"我们今天先投了一些,准备看看投完后的承销排名,再决定下一期投多少."

若干承销机构人士向路透证实,本期新债已在占用农发行增发额度,年内其新债供给次数或仅在两期左右.

中债登银行间固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年固息政策金融债最新收益率报4.0272%,剩余期限为4.79年的农发固息金融债120417券最新报价CN120417=CFXM为4.10%/3.95%.

本期债券为农发行今年第18期金融债.具体条款如下:

第18期

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发行总量 至多180亿元

追加发行 不超过71.9亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 12月6日

发行期 11月30日-12月6日

上市日 12月12日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)