《路透峰会》投资者对欧债危机的疑虑减退

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Ingrid Melander
路透伦敦11月29日电--一年时间能带来很大变化。
一年前的路透年度投资展望峰会上，与会者热议的是，到2012年底的时候欧元区未必还存在，至少未必还有17个成员国了。
但欧元区经历跌宕起伏的一年后仍完好无损，全球投资主管对于欧元区可能分裂的担忧已减退。
在欧盟出台一系列扶持成员国的措施后，投资者重又着眼欧元区资产，这推动意大利10年期借贷成本达到近两年最低，西班牙借贷成本也为3月以来最低。
出席本次路透峰会的投资主管和策略师广泛预计，一年后欧元区仍将存在，希腊也仍将留在欧元区内。目前美国“财政悬崖”取代欧洲债务危机，成了头号风险。
对冲基金经理辛茨（Michael Hintze）将欧洲情况的改善归功于欧洲央行总裁德拉吉。
德拉吉7月时承诺将不遗余力拯救欧元，此后在9月出台计划购买困境中欧元区国家的债券，为西班牙和意大利提供了保护，这引发了欧股涨势。
辛茨说：“德拉吉非常聪明，他真的懂怎么来玩这个游戏。”
辛茨认为欧元区未来还是很可能出现重大失误，但他称欧洲央行购债计划为欧元区赢得了时间。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *广水市鑫源 8 7 2/28簿记建档 -- AA- 3/1-3/7 长江证券 投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 *上限5.80% AA- 2/23-2/24
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选