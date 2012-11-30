〔中国债市动态〕利率债维持弱势箱体震荡,机构年底预期仍谨慎

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透上海11月30日电---中国银行间债市周五早盘现券变动不大.今日市场消息面比较淡静,资金面亦整体宽松,机构仍在观望更多政策及资金面信号,投资策略较为谨慎,债市维持弱势箱体震荡.
交易员并指出,在目前的窄幅震荡格局中,交易机会空间不大,因此近期做多做空的次数都明显降低,对年底前债市仍是谨慎预期.
"涨跌都有一点,没有什么方向,上行下行的空间都不大,年底前就这样了."上海一银行交易员表示.
本周前几个交易日,中长端利率债继续震荡上行,短端利率债则以持稳为主.但昨日中长端收益率初现回调态势,短端则较大幅度上行.不过,今日短端又开始持稳,而中长端品种则涨跌互现,显示市场对利率债走势仍较有分歧.
以剩余期限近10年的两只国债品种来看,120009CN120009=CFXM的双边报价收益率跌了2个基点(BP),120015CN120015=CFXM双边报价则涨了1个基点(BP).
剩余期限约0.88年的固息国债120019券最新报价对应收益率CN120019=CFXM为2.8798%/2.8650%,上日末笔为2.8721%/2.8650%.(完)
--发稿 徐永; 审校 张喜良
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。