〔中国债市动态〕利率债维持弱势箱体震荡,机构年底预期仍谨慎

路透上海11月30日电---中国银行间债市周五早盘现券变动不大.今日市场消息面比较淡静,资金面亦整体宽松,机构仍在观望更多政策及资金面信号,投资策略较为谨慎,债市维持弱势箱体震荡.

交易员并指出,在目前的窄幅震荡格局中,交易机会空间不大,因此近期做多做空的次数都明显降低,对年底前债市仍是谨慎预期.

"涨跌都有一点,没有什么方向,上行下行的空间都不大,年底前就这样了."上海一银行交易员表示.

本周前几个交易日,中长端利率债继续震荡上行,短端利率债则以持稳为主.但昨日中长端收益率初现回调态势,短端则较大幅度上行.不过,今日短端又开始持稳,而中长端品种则涨跌互现,显示市场对利率债走势仍较有分歧.

以剩余期限近10年的两只国债品种来看,120009CN120009=CFXM的双边报价收益率跌了2个基点(BP),120015CN120015=CFXM双边报价则涨了1个基点(BP).

剩余期限约0.88年的固息国债120019券最新报价对应收益率CN120019=CFXM为2.8798%/2.8650%,上日末笔为2.8721%/2.8650%.(完)