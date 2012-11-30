〔中国汇市〕人民币微涨并续陷涨停,银行纷调牌价以期抑制客户结汇

* 人民币早盘即期继续涨停行情

* 涨停价位随中间价略微走高

* 银行下调汇买牌价以抑制客户结汇意愿

* 1D远汇成交易热点,价格连第二天大幅上扬

路透北京11月30日电---人民币兑美元即期CFXS=CNY周五仍在涨幅上限处难以动弹,价位随中间价微幅走升,市场净结汇状况不改,交易员认为涨停僵局惟有等央行解开.

交易人士并称,银行当前美元头寸压力不小,一些各地网点较多的大行可能会承受更大的净结汇压力.目前多数银行已经将现汇(美元)买入牌价下调至低位(即人民币升值),希望能抑制客户结汇意愿.

"中行今天都调到619(元/每100美元,相当于6.19元/美元)了.银行每天都在互相问牌价,再想自己怎么定."上海一大型银行交易员表示.

她续称,最近下调牌价暂时不用担心因此造成客户流失,因各家银行都在调低,不会有哪家例外.

北京时间12:18,人民币兑美元即期报6.2263元,上日收报6.2281元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.2892元,上日中间价为6.2910元.

在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1D(T+3)CNYSNOR=CFXS品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.[ID:nSB2121217]

继周四时1D远汇收盘大幅上扬近0.42%至6.203元后,今天继续上涨,北京时间12:12时报6.1985元,盘中触及6.1980元历史高位.

交易员认为这是在即期涨停持续下银行寻求流动性的无奈之举,具有一定风险,但同时市场自发寻找的供需价格已大幅高于即期价格,意味着结汇压力仍然很大.

东京汇市欧元/美元周五持于一个月高位下方,市场忧心于美国预算协议的前景.该协议被视作避免明年美国经济重陷衰退的必要因素.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3181/51,上日尾盘为6.3220.

北京时间12:18,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2058/72元,上一交易日尾盘报6.2110元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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