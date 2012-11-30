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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 12:56 BJT

〔全球贵金属〕11月29日iShares白银持仓减少0.23%,SPDR黄金持仓不变

路透11月30日电---全球最大白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周四白银持仓量较周三减少0.23%,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)黄金持仓量同期维持不变.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 43,307,990.8 11月29日 43,307,990.8 11月28日 0.0 0.00%

iShares 314,448,453.0 11月29日 315,174,390.0 11月28日 -725,937.0 -0.23%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

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