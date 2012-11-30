〔中国新债〕同仁堂下周二发12.05亿元五年期可转债,初始转股价17.72元

路透北京11月30日电---中国北京同仁堂股份有限公司(600085.SS)周五公告称,将于下周二(12月4日)以网上和网下结合的方式发行总额不超过12.05亿元人民币可转债,期限五年,初始转股价格为17.72元/股.

公告显示,该可转债采用每年付息一次的付息方式.单年的票面利率依次为0.50%、0.70%、1.30%、1.70%和2.00%.募集资金拟用于建设大兴生产基地项目.

本次发行的可转债向公司原A股股东全额优先配售,优先配售后余额(含原股东放弃优先部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,认购金额不足12.05亿元的部分,由承销团包销.

中信建投为本次主承销商.同仁堂主体信用级别为AAA,本次可转债信用级别亦为AAA.

同仁堂控股香港上市公司同仁堂科技(1666.HK).

同仁堂最新报17.08元,近一个月累计下跌6.61%.(完)

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