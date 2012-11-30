《中国可转债发行日程表》--11月30日

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:
公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商
(亿元人民币) (年) (元/股)
================================================================================
*同仁堂 12.05 5 第一年0.50%, 12/4 17.72 中信建投证券
(600085.SS) 逐年递增至第五年的2.00%
================================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 曹巍浩
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。