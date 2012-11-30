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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 13:03 BJT

《中国可转债发行日程表》--11月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:

 公司名称      规模      期限        年利率      发行日期  初转股价格   主承销商
           (亿元人民币)  (年)                               (元/股)
================================================================================
*同仁堂        12.05       5      第一年0.50%,     12/4       17.72   中信建投证券
(600085.SS)                   逐年递增至第五年的2.00%
================================================================================(完)

  --整理 边竞; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 
  《中国信用债发行日程一览表》 
 
  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT] 
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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