《中国可转债发行日程表》--11月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司: 公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商 (亿元人民币) (年) (元/股) ================================================================================ *同仁堂 12.05 5 第一年0.50%, 12/4 17.72 中信建投证券 ( 600085.SS ) 逐年递增至第五年的2.00% ================================================================================(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》