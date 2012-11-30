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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 13:29 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元受降息预期制约走势挣扎,兑日圆上涨

* 澳洲央行下周可能降息

* 澳元和新西兰元兑日圆本月料上涨3-4%

* 下周将公布的澳洲经济数据包括GDP和就业数据

路透惠灵顿/悉尼11月30日电---澳元和新西兰元兑美元周五走势挣扎,因矿业投资意愿下降后,市场认为澳洲央行下周降息的可能性大幅上升.

但澳元和新西兰元兑日圆日内上涨0.4%,在非常接近八个月高点的水准盘旋,因投资者在月底轧平仓位.

受日本将积极放宽货币政策的预期推动,澳元和新西兰元兑日圆本月有望实现接近4%的涨幅.

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