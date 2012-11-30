〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元受降息预期制约走势挣扎,兑日圆上涨

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
* 澳洲央行下周可能降息
* 澳元和新西兰元兑日圆本月料上涨3-4%
* 下周将公布的澳洲经济数据包括GDP和就业数据
路透惠灵顿/悉尼11月30日电---澳元和新西兰元兑美元周五走势挣扎,因矿业投资意愿下降后,市场认为澳洲央行下周降息的可能性大幅上升.
但澳元和新西兰元兑日圆日内上涨0.4%,在非常接近八个月高点的水准盘旋,因投资者在月底轧平仓位.
受日本将积极放宽货币政策的预期推动,澳元和新西兰元兑日圆本月有望实现接近4%的涨幅.
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。