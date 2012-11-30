〔韩国个股〕三星推出安卓系统数码相机,剑指日系厂商

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月29日电---韩国消费电子巨头三星电子(005930.KS)推出基于安卓系统的Galaxy数码相机，挑战日系厂商在数码相机领域的主导地位。这款相机支持无线网络连接功能，可让用户将照片迅速上传至社交网站。
用户可将Galaxy相机连接到移动网络或Wi-Fi，从而在网上分享照片和视频，而不必将相机连接到电脑。
尽管这并非进入市场的首款此类产品，但三星的财力和营销力意味着，它很可能是对日本厂商主导数码相机领域的最大威胁。市场研究公司Lucintel预测，数码相机行业容量在2017年前将增加至460亿美元，而该行业主要被日系厂商所垄断，包括佳能(7751.T)、索尼(6758.T)、松下(6752.T)、尼康(7731.T)和奥林巴斯(7733.T)。
市场研究公司NPD Group的资深影像分析师Liz Cutting表示：“在相机品牌价值上，三星要对抗佳能和尼康等，还任务艰巨。但作为一个在联网电子设备领域享有更高知名度的品牌，三星拥有从相关领域转移到数码相机行业的独特优势。”
如今，三星在电视、智能手机以及内存芯片等领域成为全球市场的领头羊。
三星去年整合了相机和数码影像业务。
三星移动业务主管申宗钧(JK Shin)周四在首尔的产品发布会上表示：“我们的相机业务在迅速发展……我认为它将成为三星新的里程碑。这款产品将开启沟通的新篇章--视觉沟通。”
Galaxy相机本月早些时候已在欧洲和美国开售。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。