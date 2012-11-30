〔路透调查〕澳洲央行12月料降息,因全球经济充斥不确定性

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* 大多数分析师预计央行在12月4日将降息至3.0%

* 如果下周未降息,2013年第一季无疑会放宽政策

路透悉尼11月30日电---对分析师的调查显示,澳洲央行下周降息的可能性非常高,主要是因为国内矿业投资计划趋弱且全球经济充斥不确定性.

路透访问的23名分析师中有16位预计,澳洲央行在12月4日会议上将下调利率25个基点至3.0%,追平全球金融危机期间的纪录低位.

AMP Capital首席分析师Shane Oliver称,"公布的澳洲经济数据表现糟糕."其并认为,该国自然资源部门以外并无改善的迹象.

本周公布的数据显示矿业投资计划被下调,加重了人们对其它行业的担忧.这些数据导致金融市场大幅提升澳洲央行周二降息的预期.

银行间期货<0#YIB:>目前显示,利率被下调25个基点至历史低点3.0%的机率为74%;互换市场CSSY显示机率为85%.

周五的调查显示,几乎所有分析师预计到3月时利率将为3.0%或更低.六名分析师则预计利率将降至纪录低点2.75%.麦格理是最看空的机构,预计到9月时央行将降息至2.0%.

澳洲央行本月稍早放弃降息机会,令多数分析师感到意外.下周会议过后,直到明年2月5日澳洲央行才会再度开会.

澳洲央行自5月以来已经降息100个基点,指称通胀温和、国内劳动力市场趋弱,且澳洲部分重要资源出口价格下降.

"鉴于澳洲央行在下次会议前有两个月的空档期,通胀符合目标,投资意愿趋弱,且迄今仅有温和迹象显示货币政策正带动经济成长恢复平衡,因此我们预计在圣诞节之前,下周将再度降息25个基点."汇丰澳洲首席分析师Paul Bloxham表示.(完)