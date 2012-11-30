中国粮食供应严重依赖进口--官员

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月29日电---中央农村工作小组副组长陈锡文周四称，中国粮食产量跟不上需求增长，对粮食进口的依赖度加大。
陈锡文指出，如果中国不进口农产品，自己来生产保证农产品的供给，需额外增加6亿亩播种面积，相当于目前播种面积的25%。
陈锡文表示，2.3亿农民工进城，也导致中国粮食自给率下降。
他认为，随着中国人口增长和经济发展，对粮食进口的依赖度加大，而城镇化推进以及生活水平的提高，也促进食用油、肉类、家禽和鸡蛋消费。
他指出，今年前10个月，中国粮食进口达6,088万吨，其中大豆为4,855万吨，大豆全年进口量将超过5,500万吨，相当于全球交易量的一半。
陈锡文称，中国目前土地制度未能好好保护珍贵的农田资源，存在非农业行业占用农田的现象。（完）
编译：李富强 审稿：朱淑珍
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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