〔投行观点〕中国经济明年料温和扩张8%,而政府设定目标恐只有7%--摩根大通

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透北京11月30日电---中国经济目前正处在筑底回升态势.投资银行摩根大通认为,受周期性复苏和结构性下滑双重因素影响,预计明年中国经济只会温和上行,增长率估计在8%,今年预计在7.6%左右.
该行首席中国经济学家朱海斌在最新研究报告中并指出,中国政府在年终经济工作会议上设定明年经济增长目标在7%的可能性更大一些,这相当于传递出明显讯号,即中央可以容忍稍微低一点的增速,但对增长质量会有更高的要求.
他认为,明年中国将维持积极财政政策和稳健货币政策不变,降息周期已经结束,央行会更注重流动性管理;可能会有2-3次降准,估计一季度和二季度各有一次.
财政政策方面,将维持适度财政赤字,并继续推进结构性减税等.
摩根大通认为,明年中国消费持续稳定增长,政策支持逐渐生效,但消费一个轮子无法驱动经济稳定增长,所以稳投资仍是关键.
其预计,今年中国固定资产投资增速将小幅下滑至21.1%,明年估计大体持稳在21.5%.从投资细项来看,明年制造业投资增速大概跟今年差不多,估计在25%左右;基建投资料继续维持比较高的位置,估计在20%左右,今年增速料有11%.
而值得关注的是房地产投资,预计明年商品房投资将有所上升,但保障房投资增速可能会大幅度下滑,今年大概在30%左右,明年可能就是个位数增长,这主要是因为保障房建设目标在逐年递减,明年只有600万套,而今年目标是新开工700万套以上.
以下为摩根大通对中国今明两年经济成长率和投资数据的预估:(%)
2012年 2013年 2011年实际值
经济增长率 7.6 8.0 9.3
固定资产投资增速 21.1 21.5 23.8
--房地产投资增速 17.0 13.9 29.7
--基建投资增速 11.0 20.0 5.0
摩根预计,未来经济结构转型仍将是重点所在,而中长期来看中国经济增长动力将主要来自于城镇化、创新与产业升级、消费.
最可能改革的领域是收入分配、社会保障体系、继续试点户籍改革,以及资源价格改革和利率汇率改革等.而改革的难点则是国企改革、政企分开.
该投行并认为,年内来看,人民币本轮升值差不多已经到头,年末估计在6.22元人民币;明年会有小幅升值空间,待年底估计升到6.15元,预计更多会呈现双向波动.(完)
--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。