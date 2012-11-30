〔投行观点〕中国经济明年料温和扩张8%,而政府设定目标恐只有7%--摩根大通

路透北京11月30日电---中国经济目前正处在筑底回升态势.投资银行摩根大通认为,受周期性复苏和结构性下滑双重因素影响,预计明年中国经济只会温和上行,增长率估计在8%,今年预计在7.6%左右.

该行首席中国经济学家朱海斌在最新研究报告中并指出,中国政府在年终经济工作会议上设定明年经济增长目标在7%的可能性更大一些,这相当于传递出明显讯号,即中央可以容忍稍微低一点的增速,但对增长质量会有更高的要求.

他认为,明年中国将维持积极财政政策和稳健货币政策不变,降息周期已经结束,央行会更注重流动性管理;可能会有2-3次降准,估计一季度和二季度各有一次.

财政政策方面,将维持适度财政赤字,并继续推进结构性减税等.

摩根大通认为,明年中国消费持续稳定增长,政策支持逐渐生效,但消费一个轮子无法驱动经济稳定增长,所以稳投资仍是关键.

其预计,今年中国固定资产投资增速将小幅下滑至21.1%,明年估计大体持稳在21.5%.从投资细项来看,明年制造业投资增速大概跟今年差不多,估计在25%左右;基建投资料继续维持比较高的位置,估计在20%左右,今年增速料有11%.

而值得关注的是房地产投资,预计明年商品房投资将有所上升,但保障房投资增速可能会大幅度下滑,今年大概在30%左右,明年可能就是个位数增长,这主要是因为保障房建设目标在逐年递减,明年只有600万套,而今年目标是新开工700万套以上.

以下为摩根大通对中国今明两年经济成长率和投资数据的预估:(%)

2012年 2013年 2011年实际值

经济增长率 7.6 8.0 9.3

固定资产投资增速 21.1 21.5 23.8

--房地产投资增速 17.0 13.9 29.7

--基建投资增速 11.0 20.0 5.0

摩根预计,未来经济结构转型仍将是重点所在,而中长期来看中国经济增长动力将主要来自于城镇化、创新与产业升级、消费.

最可能改革的领域是收入分配、社会保障体系、继续试点户籍改革,以及资源价格改革和利率汇率改革等.而改革的难点则是国企改革、政企分开.

该投行并认为,年内来看,人民币本轮升值差不多已经到头,年末估计在6.22元人民币;明年会有小幅升值空间,待年底估计升到6.15元,预计更多会呈现双向波动.(完)