〔韩国个股〕三星称将解决外包生产中的苛待员工问题,多数产品自行生产

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透首尔11月30日电---三星电子(005930.KS)的一位高层管理人员周五表示,公司计划在自己的工厂内进行大部分的制造生产活动,同时重申将改善供应商工作环境的承诺.三星此前承认在中国的工厂有超时劳动和对员工罚款的问题.
位于纽约的"中国劳工观察(China Labor Watch)"此前称,三星在中国的一家供应商存在员工超时工作的现象,雇员有时一天要工作16个小时,每个月只有一天的休息时间.该报告引发三星在9月对其中国供应商展开调查.
三星有超过40%的产品是在中国进行生产,其中包括畅销的Galaxy S系列智能手机,家用电子设备和芯片等.但三星的大部分产品仍在其自己的工厂内生产,外包部分在总生产中所占比例不到10%.(完)
--编译 高琦; 审校 白云
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。