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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 14:22 BJT

〔日本股市〕日经指数收于七个月高位,日圆走软提振出口类股

路透东京11月30日电---日本股市日经指数周五创下七个月收盘高位,因日圆走软提振出口类股.投资者预期在12月16日大选后产生的新政府之下,日本央行将采取更有力的政策行动.

日经指数.N225收高0.5%至9,446.01点,本月上涨5.8%,为2月以来表现最好的一个月.

东证股价指数.TOPX收升0.3%至781.46点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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