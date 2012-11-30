〔日本股市〕日经指数收于七个月高位,日圆走软提振出口类股

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透东京11月30日电---日本股市日经指数周五创下七个月收盘高位,因日圆走软提振出口类股.投资者预期在12月16日大选后产生的新政府之下,日本央行将采取更有力的政策行动.
日经指数.N225收高0.5%至9,446.01点,本月上涨5.8%,为2月以来表现最好的一个月.
东证股价指数.TOPX收升0.3%至781.46点.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。