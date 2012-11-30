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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 14:24 BJT

〔韩国股市〕从三周高点略微滑落,美国财政担忧造成影响

路透首尔11月30日电---韩国股市周五小幅跌落昨日所及的约三周高点,因美国围绕避免"财政悬崖"的协议仍在进行政治争斗,对此的担忧继续萦绕全球市场.

综合股价指数.KS11收跌0.1%至1,932.90点.本月累计上涨1.1%.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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