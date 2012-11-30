〔路透专访〕Codelco料明年铜供应转为少量过剩,对铜价或无明显影响

记者 任玉兰

路透上海11月30日电---智利铜企Codelco[CODEL.UL]的执行长周五称,预计全球铜市供应将在2013年由七年来的短缺变为略有盈余,但由于盈余不多,对铜价不会有多少影响.该公司是全球最大的铜生产商.

中国经济反弹力度的不确定性促使分析师预计,铜市明年将有2.25万吨的过剩供应,今年为短缺16.2万吨.中国占到全球精炼铜需求的40%.

"明年似乎会略微供过于求,但数量预计不大,"Codelco执行长Thomas Keller在专访中说,"就算真有富余供应,也不会对铜价造成很大影响.目前的现货与远期价格反映了当前与明年的价格实情."

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3周五报在每吨7,930美元附近,较6月所及的年内低位7,219.50美元上涨约10%.

铜价今年已升近4%,明年均价料为8,267.30美元.

"铜价将受到全球宏观经济相关的一系列波动影响.这些波动不会受行业因素影响太多,与经济形势更加相关,"Keller在上海接受采访时说.

"因此,尽管我们对明年的行业前景仍持正面看法,在中国也找到了一些鼓舞因素,但我们仍在警觉…宏观面的一些问题会影响价格."

中国目前消费Codelco约40%的铜产量,Keller称由于需求有望改善,公司明年可能增加对亚洲和美国的出货.

Keller还表示,2013年公司铜产量预计会略微升高至170万吨左右.(完)