〔中国公开市场〕12月央票到期1,180亿元,逆回购到期5,210亿元

路透北京11月30日电---据路透统计,中国央行公开市场12月将有1,180亿元人民币央票到期,无正回购到期,到期流入资金总量1,180亿元;此外,按截至本周的操作数据统计,下月将有5,210亿元逆回购到期资金流出.合并计算,当月公开市场到期净流出资金量为4,030亿元.

受月末因素扰动,中国央行公开市场逆回购本周操作规模灵活调整,较上周稍显放量,以实现维持资金面稳定.但当周整体未扭转此前连续的净回笼,规模达400亿元人民币.[ID:nSB2120559]

以下为2012年12月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量

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2012/12/1-12/7 500 -- -2,530 -2,030

12/8-12/14 380 -- -1,580 -1,200

12/15-12/21 260 -- -450 -190

12/22-12/28 40 -- -650 -610

12/29-12/31 -- -- -- --

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1,180 -- -5,210 -4,030

注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

--发稿 康熙泽/边竞; 审校 杨淑祯

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