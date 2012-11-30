《路透峰会》投资农业来应对气候变化风险--霸菱

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月29日电---霸菱资产管理首席投资官Marino Valensise周四在路透2013全球投资展望峰会上称，巴西农田、大豆和农机生产商等是应对气候变化和人口增加等全球风险的投资办法。

Valensise称，北极冰川融化影响北半球气候模式，而世界人口还在增长，尤其是非洲。

“（气候变化）是个灾难。我们不知道会不会变暖，我们只知道气候会变化，而且更加无常......这对农业来说不是个好消息，”Valensise说道。

Valensise指出，随着全球人口增长，粮食问题会更多，或导致进一步不稳定和社会动荡，这些只会进一步推高粮食价格。霸菱资产管理旗下资金共计310亿英镑。

Valensise认为，投资或不会一年就见效，不过5-10年的投资料会赚钱。

“如果我要选择一个未来10年不变的投资，这就是了。我不年轻，但也不老，我将该逻辑纳入了我的养老金投资范畴，我认为我有足够的时间看到成效。”

“我们决定完全忽略欧洲，从美国市场转向新兴市场。如果世界经济企稳，风险偏好上升，你想买什么？”Valensise说道。

“银行是个破产的买卖。当存在基本面原因时，我们持有一部分欧洲银行股，不过银行业整体...不值得买入。”（完）