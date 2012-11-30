〔中国股市〕沪综指受地产股提振反弹收升,但短线震荡下探态势未改

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透北京11月30日电---中国股市沪综指周五受地产和水泥股带动收升,结束此前连续四个交易日跌势.分析人士指出,虽然今日出现超跌反弹,但市场整体仍处于震荡盘跌过程,短线1,940点或有支持.
沪综指.SSEC收报1,980.117点,涨16.629点或0.85%,昨日该股指刷新近四年收盘新低,本周该股指累计下跌2.33%.上海A股今日成交376亿元人民币,上日为331亿元.
证券分析师沈正阳表示,今日地产股上涨是由于近期开发商拿地更为积极,部分一线城市房价出现上涨,对地产基本面短期相对较好,但房价能够涨至何种程度,未来调控方向如何仍不明朗.
"市场整体处于低位盘低过程,尽管出现反弹,但短期2,000点附近压力较大,过不去仍有再度下探可能."他称.
今日地产股涨幅居前,其中华远地产(600743.SS)涨停,报3.52元.沪市地产类指数.SSEP收扬3.02%.
沪深300指数.CSI300收盘涨1.13%,报2,139.661点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,139.4点,涨0.32%,成交量为564,998手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。