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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 15:10 BJT

〔日本股市〕涨至七个月收盘高位,日圆走软提振出口类股上扬(更新版)

(新增更多细节)

路透东京11月30日电---日股日经指数周五创下七个月收盘高位,因日圆走软提振出口类股.投资者预期在12月16日大选后产生的新政府之下,日本央行将采取更有力的政策行动.

由于日本主要反对党领导人安倍晋三呼吁央行设定通胀率目标为2%,并采取"无限量宽松举措"以将经济拽出通缩,日经指数.N225过去两周累计上扬9%,同时日圆走低.

日经指数本月收高5.8%,为2月以来最佳单月表现.

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