〔日本股市〕涨至七个月收盘高位,日圆走软提振出口类股上扬(更新版)

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
(新增更多细节)
路透东京11月30日电---日股日经指数周五创下七个月收盘高位,因日圆走软提振出口类股.投资者预期在12月16日大选后产生的新政府之下,日本央行将采取更有力的政策行动.
由于日本主要反对党领导人安倍晋三呼吁央行设定通胀率目标为2%,并采取"无限量宽松举措"以将经济拽出通缩,日经指数.N225过去两周累计上扬9%,同时日圆走低.
日经指数本月收高5.8%,为2月以来最佳单月表现.
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。