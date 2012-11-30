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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 15:23 BJT

〔东京汇市〕日圆因月末卖盘而下滑,但仍保持在七个半月低位之上

* 交易商称日圆下跌因月末卖盘和止损盘

* 日圆跌势受到遏制,因市场担忧美国财政悬崖和经济形势

* 大选前有关日本央行的猜测亦降温

* 贝纳言论打压对美国预算协议刚萌生的希望

* 欧元受到支撑,因西班牙和意大利公债收益率下滑

路透东京11月30日电---日圆周五下跌,之前日本企业月底抛售日圆引发止损卖盘,但市场对美国"财政悬崖"谈判陷入僵局的担忧有助于支撑日圆兑美元继续守在上周所及七个半月低位之上.

欧元兑美元保持在接近一个月高位的水准,兑日圆触及七个月高位,受助于意大利和西班牙公债收益率下跌.

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