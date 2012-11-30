〔欧元债市〕德债期货开盘企稳,技术指标显示有上涨空间

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透伦敦11月30日电---德国公债期货周五开盘大体持平,在经历了一周的动荡交投后,正在临近区间顶部的区域展开整固,技术指标显示有新一轮上涨的空间.
本周初达成的协议为希腊获取新一笔援助金铺平道路,令德债一度受到打压.但之后有关该协议的市场疑虑再度浮现,且围绕美国财政前景的担心令市场惴惴不安,从而帮助德债抹去跌幅.
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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