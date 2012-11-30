〔欧元债市〕德债期货开盘企稳,技术指标显示有上涨空间

路透伦敦11月30日电---德国公债期货周五开盘大体持平,在经历了一周的动荡交投后,正在临近区间顶部的区域展开整固,技术指标显示有新一轮上涨的空间.

本周初达成的协议为希腊获取新一笔援助金铺平道路,令德债一度受到打压.但之后有关该协议的市场疑虑再度浮现,且围绕美国财政前景的担心令市场惴惴不安,从而帮助德债抹去跌幅.