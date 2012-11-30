《汇市简讯》欧洲开盘:美元兑日圆持稳日内高点附近

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及一个半月低点，现货升水下降

价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。