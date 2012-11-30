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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 15:26 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:美元兑日圆持稳日内高点附近

0649 GMT

* 继稍早停止单集结且月底资金流动后,美元兑日圆持稳于日内高点附近

* 美国财政悬崖成为关注焦点,市场无视日本工业产出回升与安倍晋三立场软化

* 澳元兑美元升穿10日移动均线,对澳洲央行下周降息的预期升温

* 出口商有较多澳元兑美元卖盘,寻求收益者在1.04一线有动作

* 数据:德国零售销售、欧元区失业率和通胀率.(完)

--编译 隋芬; 审校 高琦

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