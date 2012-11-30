《汇市简讯》欧洲开盘:美元兑日圆持稳日内高点附近

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
0649 GMT
* 继稍早停止单集结且月底资金流动后,美元兑日圆持稳于日内高点附近
* 美国财政悬崖成为关注焦点,市场无视日本工业产出回升与安倍晋三立场软化
* 澳元兑美元升穿10日移动均线,对澳洲央行下周降息的预期升温
* 出口商有较多澳元兑美元卖盘,寻求收益者在1.04一线有动作
* 数据:德国零售销售、欧元区失业率和通胀率.(完)
--编译 隋芬; 审校 高琦
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。