〔中国债市〕利率互换曲线略趋平坦,盘整需求浮现静待交投指引

路透北京11月30日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>曲线周五略趋平坦化,交易员指出,今日市场整体成交比较清淡,考虑IRS经过连续抬升,存在一定盘整需求,场内参与者也需等待更多信号给予指引.

"长端比昨天低一点,短的偏涨一些."北京一银行交易员称,七天回购基准的IRS 1-5年利差现在大约在20个基点(bp)以上,其个人认为尚属合适范围之中.考虑市场对国内经济已经筑底的判断比较一致,料短期内IRS长端有望持稳.

上述交易员并指出,受惠于财政存款的陆续投放,预期年内资金面有望整体保持平稳,但是跨过年末时点后至农历春节,流动性或逐渐吃紧,若这样的预期被市场不断印证,料将影响IRS短端表现.

中国银行间市场周五早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种维持在2.3%附近低位,因资金面整体较为宽松.不过七天期受月末及逆回购利率等支撑,仍与一天品种保持着逾百基点(bp)的差距,但需求偏弱.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.5283/3.6367 3.3700/3.4614 3.4657/3.5571 3.5957/3.6914 3.5880/3.8440

周四 3.5340/3.6340 3.3442/3.4383 3.4333/3.5300 3.5717/3.6700 3.5625/3.8675

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变动 -0.0057/+0.0027 +0.0258/+0.0231 +0.0324/+0.0271 +0.0240/+0.0214 +0.0255/-0.0235

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)