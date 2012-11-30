〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元小涨,市场注意力转向美国财政悬崖

路透苏黎世11月30日电---瑞郎兑美元周五上涨,对前两日的小幅涨势进行整固.市场的焦点正从欧洲债务危机转向美国"财政悬崖"风险.

有关美国国会料将达成协议来避免财政悬崖的期望,提振了风险偏好,给予股市和欧元以支撑.

交易仍然谨慎,波动料为有限.

"鉴于11月事件在交投方向上没有提供多少指引,今日的月末资金流动料会较淡."法国农业信贷银行(Credit Agricole)的分析师报告指出.

0723GMT,瑞郎/美元报0.9251瑞郎,较上日纽约尾盘升0.3%.瑞郎/欧元基本持平,报1.2040.(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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