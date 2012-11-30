〔路透基点〕中国正通汽车贷款增为至少3.45亿美元,下周签订--RLPC

路透香港11月30日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司下周将签署一笔贷款,规模至少3.45亿美元.

该交易7月初时的初步规模为1.7亿美元等值贷款,并拥有最低1.75亿美元的绿鞋贷款(额外增加贷款)机制.瑞士信贷为独家簿记行,但并未包销该交易.

消息人士称,板信商业银行、国泰世华银行、First Gulf Bank、摩根大通等数家银行已经加入绿鞋贷款,还有一家银行正审核授信.

绿鞋贷款的规模可能高于1.75亿美元.预计将在下周签署.

一如先前报导,原先的1.7亿美元贷款于8月16日签订,中租迪和及中国民生银行加入瑞信的承贷行列.

正通汽车计画办理一笔2亿美元15个月期贷款,作为8月中旬到期的13亿港元(1.68亿美元)贷款再融资,此笔旧贷款由交通银行提供,用于收购用途.正通还寻求一笔1.5亿美元绿鞋贷款,偿付2012年12月29日到期的10亿元人民币(1.6亿美元)一年期贷款.

交通银行贷款的利率为香港银行同业拆息利率加码400个基点,或交行资金成本加码120个基点,两者取其高.10亿元人民币贷款利率为固定年利率10%.两笔贷款均用于正通2011年8月以55亿元人民币收购中汽南方投资集团有限公司.

1.70亿美元的初步新贷款在8月签订,用于偿付即将到期的交通银行贷款.

这是正通首次在联贷市场筹资,也是中国汽车经销商办理国际融资的首例.

定价水准以评级为根据.正通目前评级为Ba3/BB-(穆迪/标准普尔).

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)另加指定息差,初始息差为550个基点,每季增加100个基点,平均较Libor加码750个基点.

邀请银行参贷的条件为,承贷2,500-5,000万美元,费用75-125个基点,相当于综合收益高达825-875个基点.

正通今年稍早取消一项美元债券发行.正通原本计划发行五年期附第三年末发行人赎回权债券,集资3-3.5亿美元,但5月时取消.

新贷款以正通海外子公司的股票为抵押,并有权以现金形式取得国内公司支付的股息.贷款还限制借款人承担国内债务最高不超过合并资产总额的15%.这也是穆迪给予其Ba3评级的先决条件.

一旦国内债务超过合并资产总额的15%,将触发强制提前偿还美元贷款的机制.借款人评级被下调两个级距,也将导致提前还款.

正通汽车是中国最大10家汽车经销商之一.(完)