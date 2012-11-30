〔中国债市〕现券表现乏善可陈,年底前市场难现整体机会

路透上海11月30日电---中国银行间债市周五现券表现乏善可陈,尽管上午农发五年债的招标情况尚属理想,但对二级市场影响有限,利率债收益率波动较小,信用债则仍显分化,中等评级的信用品种更受关注.

交易员指出,即将步入今年最后一个月,一方面经济正处回暖之势,将抑制债市走强,另一方面机构大多不会在年底有太大动作,预计短期内债市难现整体性机会.

"年底前要准备跨年资金,大家更关注流动性,12月(现券)机会不大,"上海一券商交易员认为.

他并谈到,信用债方面,目前AA+评级品种较受欢迎,而低评级城投债的走势偏弱,显示市场对于城投债风险的关注度提高.

农业发展银行周五上午招标的五年期固息债中标利率低于二级市场水平.市场人士表示,4%左右的收益水平配置价值尚好,加之部分农发债承销团成员年底发力,助该期债需求显好,结果显暖.[ID:nSB2122601]

剩余期限约0.88年的固息国债120019券最新报价收益率CN120019=CFXM为2.8798%/2.8601%,上日尾盘为2.8721%/2.8650%,该券上日收益率涨幅较明显,今日走势趋稳.剩余期限约4.96年的进出口行固息债120321券最新成交收益率CN120321=CFXS为4.0234%,上日尾盘为4.0288%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.2609 3.3810

上日 2.3237 3.3353

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9380/2.8790

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9000/2.8330

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3520/3.2850(完)

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