〔中国票据市场〕本周转贴利率先涨后跌总体平稳,机构更青睐长期限票据

路透北京11月30日电---中国票据市场转贴利率本周先涨后跌,总体变化不大.市场人士表示,周前期,部分机构为腾挪出信贷额度,选择沽出票据,从而推高了转帖利率;周内中后期,票据买需逐渐浮现,机构更青睐长期限.

"本周(票据转帖利率)先上后回落,目前六个月票年利率大约在5.35%左右,跟上周末基本持平,"华东地区一银行交易员称.

他和华东地区另一银行交易员均表示,更加倾向于购入长期限票据资产,既然都要占用信贷额度,期限越长,收益更高.

银行间市场周五质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种维持在2.3%附近低位,因资金面整体较为宽松.不过七天期受月末及逆回购利率等支撑,仍与一天品种保持着逾百基点(bp)的差距,但需求偏弱.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.1485/4.9341 5.2583/5.0340 5.7540/5.4547

上周五 5.1312/4.9109 5.2502/5.0195 5.7432/5.4547

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变动 +1.73bp/+2.32bp +0.81bp/+1.45bp +1.08bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续小涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.5168%,较上周五的4.5074%小涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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周五 2.9010/2.8360 2.9230/2.8610

上周五 2.8940/2.8220 2.9200/2.8580

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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