〔中国票据市场〕本周转贴利率先涨后跌总体平稳,机构更青睐长期限票据

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透北京11月30日电---中国票据市场转贴利率本周先涨后跌,总体变化不大.市场人士表示,周前期,部分机构为腾挪出信贷额度,选择沽出票据,从而推高了转帖利率;周内中后期,票据买需逐渐浮现,机构更青睐长期限.
"本周(票据转帖利率)先上后回落,目前六个月票年利率大约在5.35%左右,跟上周末基本持平,"华东地区一银行交易员称.
他和华东地区另一银行交易员均表示,更加倾向于购入长期限票据资产,既然都要占用信贷额度,期限越长,收益更高.
银行间市场周五质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种维持在2.3%附近低位,因资金面整体较为宽松.不过七天期受月末及逆回购利率等支撑,仍与一天品种保持着逾百基点(bp)的差距,但需求偏弱.[CN/CN]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 5.1485/4.9341 5.2583/5.0340 5.7540/5.4547
上周五 5.1312/4.9109 5.2502/5.0195 5.7432/5.4547
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变动 +1.73bp/+2.32bp +0.81bp/+1.45bp +1.08bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.
**逆回购报价续小涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.5168%,较上周五的4.5074%小涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
-------------------------------------
周五 2.9010/2.8360 2.9230/2.8610
上周五 2.8940/2.8220 2.9200/2.8580
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。