《中国企业债发行日程表》--11月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ======================================================================================== *温州港集团 4 6 前三年6.92% AA- 12/3-12/5 平安证券 (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== *河南晋开化工 5 6 前三年6.55% AA- 12/3-12/5 平安证券 投资控股集团 (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== *沭阳金源资产 10 7 6.50% AA 12/3-12/5 宏源证券 经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金,发行人以国有土地使用权抵押担保) ======================================================================================== *六盘水开发 16 7 6.97% AA 12/3-12/5 国开证券 投资公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== *嘉善经济开发区 8 7 7.05% AA- 12/3-12/7 华泰联合证券 实业总公司 (第3-7年每年末偿还20%本金,嘉善县国资投资公司提供担保) ======================================================================================== *深圳立业集团 10 6 前三年6.30% AA 12/3-12/7 华林证券 (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== *姜堰国资 7 7 6.85% AA- 12/3-12/7 华泰联合证券 投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金,发行人以国有土地使用权抵押担保) ======================================================================================== *江西高速公路 12 5 5.50% AAA 12/3-12/7 国开证券 投资集团 摩根士丹利华鑫证券 ======================================================================================== 金华国资经营 10 7 6.65% AA 11/27-12/3 国泰君安证券 公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) ======================================================================================== 喀什城投集团 8 7 7.18% AA- 11/27-12/3 广州证券 (第3-7年每年末偿还20%本金;发行人以国有土地使用权等抵押担保) ======================================================================================== 中关村国家自主 5 5 5.90% 债项AAA 11/29-12/3 瑞银证券 创新示范区项目债 (中关村发展集团提供担保) ======================================================================================== 上海城建集团 10 7 5.25% AAA 11/30-12/4 瑞银证券 (第3-7年每年末偿还20%本金,上海国盛集团提供担保) ======================================================================================== 联想控股公司 23 10 5.70% AAA 11/30-12/4 银河证券 (第七年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 浙江湖州环太湖 12 7 6.70% AA 11/28-12/4 国信证券 集团 (第3-7年每年末偿还20%本金,湖州城建投资集团提供担保) ======================================================================================== 天津经济开发区 10 7 簿记建档区间6.0%-7.0% AA 12/3-12/5 宏源证券 国资经营公司 (第3-7年每年末偿还20%本金,天津泰达投资控股公司担保) 13 10 簿记建档区间6.1%-7.1% (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金,天津泰达投资控股公司担保) ======================================================================================== 长兴城建公司 10 7 6.80% AA 11/30-12/6 国信证券 (第3-7年每年末偿还20%本金,长兴县交通建设投资公司担保) ======================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 边竞; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》