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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 17:47 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体       拟发规模   期限(年)   年利率       主体评级    发行时间     主承销商
               (亿元人民币)   
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*温州港集团         4         6     前三年6.92%         AA-    12/3-12/5     平安证券
                   (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                                   
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*河南晋开化工       5         6     前三年6.55%         AA-    12/3-12/5     平安证券
投资控股集团       (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                                   
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*沭阳金源资产      10         7        6.50%            AA     12/3-12/5     宏源证券
经营公司           (第3-7年每年末偿还20%本金,发行人以国有土地使用权抵押担保)
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*六盘水开发        16         7        6.97%            AA     12/3-12/5     国开证券
投资公司            (第3-7年每年末偿还20%本金)                                   
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*嘉善经济开发区     8         7        7.05%            AA-    12/3-12/7   华泰联合证券
实业总公司         (第3-7年每年末偿还20%本金,嘉善县国资投资公司提供担保)
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*深圳立业集团      10         6     前三年6.30%         AA     12/3-12/7     华林证券
                   (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                                   
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*姜堰国资           7         7        6.85%            AA-    12/3-12/7   华泰联合证券
投资集团   (第3-7年每年末偿还20%本金,发行人以国有土地使用权抵押担保)
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*江西高速公路      12         5        5.50%           AAA     12/3-12/7     国开证券
投资集团                                                               摩根士丹利华鑫证券
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金华国资经营       10         7        6.65%            AA     11/27-12/3  国泰君安证券
公司                (第3-7年每年末偿还20%本金)                                   
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喀什城投集团        8         7        7.18%            AA-    11/27-12/3    广州证券
           (第3-7年每年末偿还20%本金;发行人以国有土地使用权等抵押担保)                                   
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中关村国家自主      5         5        5.90%          债项AAA  11/29-12/3    瑞银证券
创新示范区项目债                               (中关村发展集团提供担保)          
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上海城建集团       10         7        5.25%            AAA    11/30-12/4    瑞银证券
                    (第3-7年每年末偿还20%本金,上海国盛集团提供担保)          
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联想控股公司       23        10        5.70%            AAA    11/30-12/4    银河证券
                   (第七年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)                                   
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浙江湖州环太湖     12         7        6.70%             AA    11/28-12/4    国信证券
集团                (第3-7年每年末偿还20%本金,湖州城建投资集团提供担保)
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天津经济开发区     10         7  簿记建档区间6.0%-7.0%  AA     12/3-12/5     宏源证券
国资经营公司     (第3-7年每年末偿还20%本金,天津泰达投资控股公司担保)
                   13        10  簿记建档区间6.1%-7.1%
          (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金,天津泰达投资控股公司担保)
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长兴城建公司       10         7        6.80%            AA     11/30-12/6    国信证券
                (第3-7年每年末偿还20%本金,长兴县交通建设投资公司担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 边竞; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
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  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
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