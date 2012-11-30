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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 16:25 BJT

〔日本金融〕公共退休基金GPIF 7-9月扭亏为盈,投资获利65亿美元

路透东京11月30日电---在海外股市上扬的帮助下,全球最大公共退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)的整体,7-9月投资获利65亿美元,从而在该季扭亏为盈.

GPIF 7-9月回报率为正0.49%,投资获利5,287亿日圆(约合65亿美元),而上季回报率为负1.85%,损失2.069万亿(兆)日圆.

截至9月底,该基金的资产总额降至107.7万亿日圆(约合1.32万亿美元),低于6月的108.2万亿日圆.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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