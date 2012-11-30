〔日本金融〕公共退休基金GPIF 7-9月扭亏为盈,投资获利65亿美元

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透东京11月30日电---在海外股市上扬的帮助下,全球最大公共退休基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)的整体,7-9月投资获利65亿美元,从而在该季扭亏为盈.
GPIF 7-9月回报率为正0.49%,投资获利5,287亿日圆(约合65亿美元),而上季回报率为负1.85%,损失2.069万亿(兆)日圆.
截至9月底,该基金的资产总额降至107.7万亿日圆(约合1.32万亿美元),低于6月的108.2万亿日圆.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。