《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月30日

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透北京11月30日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间16:55时,1港元=0.8034人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.75 12.00 0.91 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 5.69 4.00 1.77 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 6.82 3.86 2.20 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 2.82 1.96 1.79 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 4.19 1.56 3.34 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.50 2.68 3.02 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 7.04 4.97 1.76 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 5.28 2.64 2.49 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.05 9.19 1.23 招商地产000024.SZ200024.SZ 23.85 20.45 1.45 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 5.85 2.65 2.75 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 6.24 5.22 1.49 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 28.18 22.81 1.54 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.29 2.17 1.89 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 8.61 4.21 2.55 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 3.88 2.16 2.24 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 9.36 9.70 1.20 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 5.84 3.75 1.94 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 3.87 2.06 2.34 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 11.60 8.19 1.76 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 3.75 2.19 2.13 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 10.73 5.20 2.57 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 7.19 6.25 1.43 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 2.90 2.33 1.55 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 3.63 2.91 1.55 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 2.64 1.65 1.99 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 32.10 24.51 1.63 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 3.33 2.89 1.43 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 5.85 4.15 1.75 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.31 3.93 1.68 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 5.75 4.49 1.59 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 14.28 15.02 1.18 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 4.52 2.63 2.14 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 4.95 3.03 2.03 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 28.05 19.29 1.81 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 27.53 19.94 1.72 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.00 2.04 1.83 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 5.12 3.32 1.92 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 2.06 1.20 2.14 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 5.92 6.48 1.14 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 3.10 2.22 1.74 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 41.12 38.99 1.31 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。