〔中国汇市〕人民币收涨尾盘脱离涨停,银行纷调牌价以抑制客户结汇(更新版)

(更新收盘报价和更多评论)

* 人民币即期收盘微涨,尾盘脱离涨停

* 银行下调汇买牌价以抑制客户结汇意愿

* 1D远汇成交易热点,价格连二天大涨后回落

* 购汇需求令1D远汇大幅振荡

* 本周人民币即期累计升值约0.03%

路透北京11月30日电---人民币兑美元即期CFXS=CNY周五微幅收涨,全日多数时间保持于涨幅上限,惟尾盘时有购汇出现,令涨停得以稍微打开.交易员指出,由于市场净结汇状况不改,涨停格局短期仍会继续,僵局只有等央行解开.

交易人士并称,银行当前美元头寸压力不小,一些各地网点较多的大行可能会承受更大的净结汇压力.目前多数银行已经将现汇(美元)买入牌价下调至低位(即人民币升值),希望能抑制客户结汇意愿.

"中行今天都调到619(元/每100美元,相当于6.19元/美元)了.银行每天都在互相问牌价,再想自己怎么定."上海一大型银行交易员表示.

她续称,最近下调牌价暂时不用担心因此造成客户流失,因各家银行都在调低,不会有哪家例外.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2267 6.2263 6.2363 6.2892 6.2910 6.2281

在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1D(T+3)CNYSNOR=CFXS品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.[ID:nSB2121217]

该品种周五收于6.2230元.继周四时1D远汇收盘大幅上扬近0.42%至6.203元后,今日盘中一度触及6.1980元历史高位,但午盘购汇需求有所释放,引起该品种价位剧烈波动,日低为6.2260元,几乎触及即期涨停价位的6.2263元.该品种日波动幅度高达280个点.

华南一位股份制银行交易员认为,这说明1D远汇只是在即期封住涨停之后市场寻求流动性的场所,目前交易量也不大,一旦有购汇需求优先在这个美元价格更低的市场买入,就会引起其价位大幅波动,从而提供可观的套利空间.

"从资金面上看没有(即期)那么大,而价格的大起大落也会形成很大的套利空间."他表示.

东京汇市欧元兑美元保持在接近一个月高位的水准,兑日圆触及七个月高位,受助于意大利和西班牙公债收益率下跌.[FRX/CN]

以下为北京时间17:14,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3200/40 6.3220

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2130/70 6.2110

境内美元人民币一年期掉期CNY1Y=CFXS升水报1,560点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3827元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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