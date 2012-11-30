〔路透基点〕台湾阳明海运1.7亿美元等值船舶融资案拆分为两笔--RLPC

路透香港11月30日电---汤森路透旗下基点引述市场消息人士称,台湾阳明海运股份有限公司已将其1.7亿美元等值船舶融资案分成两笔25.5亿台币贷款.

其中一笔贷款为银团贷款,台北富邦银行担任牵头行;另一笔为双边贷款,由台湾银行提供.两笔贷款均用于购买一艘容量8,600标准箱的货轮,货轮料将由台湾国际造船在今年稍晚交付.

台北富邦银行牵头的贷款案期限为10年,平均期限5.5年,利率为二级市场商业票据利率加码90个基点,最高综合收益93.6个基点,费用20个基点.

远东国际商业银行与台北富邦共享牵头行兼簿记行头衔,农业金库亦为参贷行.三家银行分别承贷8.5亿台币(2,900万美元).

文件签署料将在12月进行.

阳明海运8月曾签约25.9亿台币10年期船舶融资案,利率为二级市场商票利率加码85个基点,先付费用为25个基点.是次融资由玉山商业银行和元大商业银行负责安排.

此外,阳明海运6月还与六家银行达成61.8亿台币七年期可转债的银行担保.该项担保第一年提供90个基点的年度费用,自第二年开始提供22.5个基点的季度费用.牵头行获得最高32个基点的先付费用.台湾银行、合作金库商业银行和台湾土地银行担任牵头行.(完)