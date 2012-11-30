〔伦敦美债〕公债价格持稳,关注稍后公布的PMI数据

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透伦敦11月30日电---周五美国公债价格在欧洲市场企稳,巩固本周录得的涨幅.稍晚公布的调查料显示企业景气改善.
美国众议院议长贝纳(John Boehner)周四称,与白宫就"财政悬崖"问题举行的会谈并未取得实质性进展.他同时批评美国总统奥巴马和民主党人对于将减支措施列入最终协议未能认真对待.[ID:nSB2121841]
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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