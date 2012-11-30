《路透峰会》贝莱德看好印度投资,寄望政府改革措施扭转不平衡

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
* 欲浏览路透全球投资展望峰会的其他消息,请点选(here)
路透香港11月30日电---全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)的亚洲股市主管Andrew Swan周五表示,计划对印度股票加码.而印度今日公布的数据显示,今年经济增长恐降至10年低点.
Andrew Swan在路透全球投资展望峰会上表示,印度政界人士将推行改革,经济增长将会加速.Andrew Swan管理着大约30亿美元的资产.
"印度是投资不足,而又消费过度,"Swan表示.他认为政府改革将着眼于扭转这种不平衡.
"实际上,政府试图向市场密集地推出大量改革措施.虽然不可能所有措施都能坚持下去,但政府希望部分措施能够坚持下去,"他在路透峰会上表示,此时印度尚未公布国内生产总值(GDP)数据.
基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示,截至10月末,Swan执掌的BGF Asian Dragon Fund基金将9.3%的总资产投资在印度,而6月底时为5.9%.(完)
--编译 李春喜; 审校 高琦
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。