〔中港股市〕沪综指终止四日连跌收涨,港股收于年内高点附近

* 恒指收升0.5%,11月上涨1.8%

* 沪深300指数上涨1.1%,本月下跌5.1%

* 副总理关于城镇化的讲话提振地产和基础设施股走强

* 港股连续六个月的表现好于A股

路透香港11月30日电---内地股市周五收升给11月的低迷表现增添一抹亮色,港股收于2012年内高点附近.之前中国媒体报导,国务院副总理李克强称,未来10年的发展主要将由城镇化来推动.

中资地产、铁路和其他基础设施相关板块涨幅居前.本周末中国将公布官方制造业采购经理人指数(PMI).路透调查的11名分析师预估中值显示,该数据预计回升至50.6,这意味着该指数将创七个月最高水准.[ID:nSB2117227]

恒生指数.HSI收涨0.5%至22,030.4点,低于11月2日所及的年内盘中高点22,149.7点.恒生国企指数.HSCE收高1.3%.