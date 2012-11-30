〔中港股市〕沪综指终止四日连跌收涨,港股收于年内高点附近

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
* 恒指收升0.5%,11月上涨1.8%
* 沪深300指数上涨1.1%,本月下跌5.1%
* 副总理关于城镇化的讲话提振地产和基础设施股走强
* 港股连续六个月的表现好于A股
路透香港11月30日电---内地股市周五收升给11月的低迷表现增添一抹亮色,港股收于2012年内高点附近.之前中国媒体报导,国务院副总理李克强称,未来10年的发展主要将由城镇化来推动.
中资地产、铁路和其他基础设施相关板块涨幅居前.本周末中国将公布官方制造业采购经理人指数(PMI).路透调查的11名分析师预估中值显示,该数据预计回升至50.6,这意味着该指数将创七个月最高水准.[ID:nSB2117227]
恒生指数.HSI收涨0.5%至22,030.4点,低于11月2日所及的年内盘中高点22,149.7点.恒生国企指数.HSCE收高1.3%.
这两个指数11月分别上涨1.8%和0.4%,连续第六个月表现优于内地股指.
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。