路透伦敦11月30日电---以下为ALPARI分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:在1.3010附近有阻力,这是从去年5月拉出的下降趋势线所触及的一个重要水准.如果欧元日线能够收在该处上方,则预示着后市有进一步大幅走升的空间...如果欧元下滑,则应可在1.2985左右找到支撑,其后是1.2950水准.

英镑/美元:自9月中旬起汇价就一直处在下降通道内,之前数日都曾试图突破该通道,昨日终于成功上破.这或将触发英镑升向今年高点约1.63美元.不过,英镑料先在1.6090附近遭遇阻力.英镑料也可能回落并再度测试通道的上缘线,这里将构成新的支撑区域.

澳元/美元:最近数日在1.048附近遭遇强劲阻力,这里有年7月延伸而来的下降趋势线.该处在过去也经常构成关键阻力位.

纽约 当日 今年来 2011年

1002GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2994 1.2977 +0.13 +0.38 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.65 82.12 +0.65 +7.42 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 107.40 106.46 +0.88 +7.86 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9267 0.9272 -0.05 -1.16 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6021 1.6039 -0.11 +3.13 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9926 0.9924 +0.02 -2.62 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0420 1.0431 -0.11 +1.91 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8206 0.8226 -0.24 +5.42 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.120 85.580 +0.63 +9.51 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.820 67.540 +0.41 +13.35 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.41 131.62 +0.60 +10.78 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2690 1.2672 +0.14 -3.32 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 高琦; 审校 张明钧

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