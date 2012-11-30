多数中国工人重返艾娜克铜矿--阿富汗矿业部长

马来西亚期市：棕榈油期货下跌至15周低点，因产量料将上升
路透新加坡2月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四个交易日下跌，触及15周低点，因预期产量将较高，而且竞争油品豆油供应充裕加剧市场压力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔11月29日电---阿富汗矿业部长沙赫拉尼（Wahidullah Shahrani）周四称，随着安全条件改善，约170名因火箭弹袭击而逃离的中国工人已有多数重返艾娜克（Aynak）铜矿。
阿富汗官员一直试图说服中国工人重返艾娜克铜矿。该铜矿位于阿富汗最危险地区之一的洛加尔省（Logar）。
武装分子一直试图摧毁这个政府旗舰矿业项目。但沙赫拉尼称，因内政部向保护公民的特种部队配备了更好的武器，还在附近山顶增设检查站，如今已有约150名中国工人返回该铜矿，当中有工程师、地质学家及专业人士。
他还称，除了开发艾娜克铜矿的中冶集团和江西铜业(600362.SS)，阿富汗也欢迎其他外国投资者前来投资。
“（我们的）首要政策是获得更多投资，不管投资来自何方，”他对路透说道。
“我非常支持为投资带来一定程度的多元化。”
艾娜克铜矿项目于2007年开建，项目的最后阶段即将开始，预计至少耗时三年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透新加坡2月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四个交易日下跌，触及15周低点，因预期产量将较高，而且竞争油品豆油供应充裕加剧市场压力。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。