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市场报道 | 2012年 11月 30日 星期五 22:43 BJT

〔美国股市〕开盘持平,奥巴马总统将发表有关"财政悬崖"的讲话

路透纽约11月30日电---美国股市周五在本月最后一个交易日开平盘,因总统奥巴马即将发表声明介绍华盛顿在预算磋商上的进展,这助燃了金融市场动荡和紧张情绪.

道琼工业指数.DJI盘初升5.45点,或0.04%,至13,027.27点,标准普尔500指数.SPX小跌0.51点,或0.04%,至1,415.44点,Nasdaq指数.IXIC涨0.07点,或0.00%,至3,012.10点.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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