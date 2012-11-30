〔美国热股〕TELLABS宣布派发1美元特别股息,股价早盘劲扬逾13%

美国热股：据传亿滋国际或将成为卡夫亨氏收购目标，盘初两股涨跌互现
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。
路透11月30日电---美国网络设备制造商TELLABS INC TLAB.O周四宣布,派发每股1美元的特别股息,并委任代理执行长Daniel Kelly为执行长.
TELLABS周五早盘劲扬13.56%,报3.35美元.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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