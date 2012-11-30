〔美国热股〕ELETROBRAS早盘大涨7%,巴西政府拟给予其更多补偿

美国热股：据传亿滋国际或将成为卡夫亨氏收购目标，盘初两股涨跌互现

路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。