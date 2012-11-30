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财经报道 | 2012年 11月 30日 星期五 23:14 BJT

〔美国热股〕百胜集团早盘挫跌9%,预料第四季中国销售额下滑

路透11月30日电---百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周四公布,预料中国开业超过一年的餐馆第四季销售额下滑,因中国经济降温.百胜集团是肯德基(KFC),塔可钟(Taco Bell)和必胜客(Pizza Hut)连锁店的母公司.

百胜集团周五早盘挫跌9.12%,报67.68美元.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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