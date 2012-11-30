〔美国热股〕百胜集团早盘挫跌9%,预料第四季中国销售额下滑

马来西亚期市：棕榈油期货下跌至15周低点，因产量料将上升
路透新加坡2月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四个交易日下跌，触及15周低点，因预期产量将较高，而且竞争油品豆油供应充裕加剧市场压力。
路透11月30日电---百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)周四公布,预料中国开业超过一年的餐馆第四季销售额下滑,因中国经济降温.百胜集团是肯德基(KFC),塔可钟(Taco Bell)和必胜客(Pizza Hut)连锁店的母公司.
百胜集团周五早盘挫跌9.12%,报67.68美元.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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路透新加坡2月21日 - 马来西亚棕榈油期货周二连续第四个交易日下跌，触及15周低点，因预期产量将较高，而且竞争油品豆油供应充裕加剧市场压力。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。