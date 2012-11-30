〔欧洲政经〕欧元区希望希腊回购至少400亿欧元债务-官员

标题新闻：墨西哥经济部长称给北美自由贸易协定(NAFTA)设置配额或关税的企图是灾难性的
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路透布鲁塞尔11月30日电---两位欧元区官员周五称,欧元区希望希腊能在与民间投资人进行的回购操作中至少回购400亿欧元的本国债券.
欧元区财长预计希腊将支出102亿欧元,回购在3月债务重组后仍由民间投资人持有的630亿欧元债券的三分之二.回购细节将于下周一公布.
财长们曾表示,在这个以自愿原则进行的操作中,希腊的回购出价不应高于11月23日的收盘价.
由于债券年期不同,价格区间从每欧元面值支付0.2515欧元至0.3441欧元不等.
在被问及对回购规模的预期时,一位欧元区官员表示,"最少400亿欧元",另一位官员证实了这一预期.
--编译 母红;审校 李军
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