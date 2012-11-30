〔纽约期市〕投资者抛售令阿拉比卡咖啡期货挫跌4%,可可转而持坚

路透纽约/伦敦11月30日电---阿拉比卡咖啡期货周五挫跌4%,回吐本周的巨大涨幅,因投资者抛售引发自动卖单,该商品可能录得一年来最大双月跌幅.

可可期货在震荡交投中转为小幅上涨,美国市场录得三个月来首个月涨幅.原糖期货几无变动,因美国预算磋商令市场承压.

截止1802 GMT,洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCH3下挫5.55美分,或3.6%,报每磅1.5085美元,该合约稍早挫跌4.3%,至日低1.4960美元.该期货连续第二个月下滑,录得次月合约KCc2自2011年10月以来的最大双月跌幅.

"在此下方几无支撑.投机客正在抛售,"一位美国咖啡交易员指出.

周三,该指标合约跌至两年半低位,随后走势反转,受投资者大举空头回补推动跳涨.

交易员称,来自主要咖啡生产国巴西的原产地出售助推周五早盘的下跌基调,巴西生产商抛售是受美元兑巴西雷亚尔走强诱导.

今年以来,阿拉比卡咖啡期货累计挫跌超过37%,为汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB中表现最差的品种.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收跌24美元,或1.2%,报每吨1,914美元.

交易员称,越南的罗布斯塔咖啡处于全面收割期,越南的原产地出售限制了市场的上涨空间.

可可期货收复稍早跌势转为小幅上涨,国际可可组织(ICCO)估计2011/12年全球可可供应过剩,令可可期货一度下跌.

ICCO估计,2011/12年全球可可供过于求9万吨,而此前预估为供应缺口1.9万吨.

ICE-3月可可期货CCZ2结算价上扬7美元,或0.3%,报每吨2,498美元,本月累计收高4%.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月可可期货LCCH3小涨1英镑,收报每吨1,586英镑.

ICE-3月原糖期货SBc1上升0.03美分,或0.05%,报每磅19.35美分.

Liffe-3月白糖期货LSUc1上涨1.70美元,或0.3%,报每吨515.00美元.(完)