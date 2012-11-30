〔美国股市〕道琼工业指数微升0.03%,Nasdaq指数小挫0.06%

美国热股：沃尔玛第四季营收超预期，盘初上涨逾2%
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。
路透纽约11月30日电---美国股市周五收盘涨跌互现,标普500指数连涨第二周,但今日仅微幅收高,因政界人士在如何避免财政悬崖方面仍存在意见分歧.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI微升3.76点,或0.03%,至13,025.58点;标准普尔500指数.SPX小涨0.23点,或0.02%,至1,416.18点.Nasdaq指数.IXIC小跌1.79点,或0.06%,至3,010.24点.
本周,道指小涨0.1%,标普500指数上扬0.5%,Nasdaq指数攀升1.5%.
本月,道指回落0.5%,标普500指数上扬0.3%,Nasdaq指数攀升1.1%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透2月21日 - 美国最大家居修缮用品零售商--家得宝(Home Depot)公布季度获利及营收高于预期，受惠于强劲的美国房屋市场；公司并制定规模150亿美元的股票回购计划。
截至1月28日止的第四财季，可归属股东的净利下滑至4.75亿美元，或每股1.54美元；上年同期为5.44亿美元，或每股1.73美元。