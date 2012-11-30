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市场报道 | 2012年 12月 1日 星期六 05:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数微升0.03%,Nasdaq指数小挫0.06%

路透纽约11月30日电---美国股市周五收盘涨跌互现,标普500指数连涨第二周,但今日仅微幅收高,因政界人士在如何避免财政悬崖方面仍存在意见分歧.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI微升3.76点,或0.03%,至13,025.58点;标准普尔500指数.SPX小涨0.23点,或0.02%,至1,416.18点.Nasdaq指数.IXIC小跌1.79点,或0.06%,至3,010.24点.

本周,道指小涨0.1%,标普500指数上扬0.5%,Nasdaq指数攀升1.5%.

本月,道指回落0.5%,标普500指数上扬0.3%,Nasdaq指数攀升1.1%.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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