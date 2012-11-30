〔纽约期市〕期棉11月攀升3.5%,受助于棉纺厂逢低买盘

路透纽约11月30日电---美国期棉价格周五收涨,本月攀升3.5%,棉纺厂的逢低买盘扶助抵消因预期全球供应过剩而引发的投机性卖空和对美国预算磋商僵局的忧虑.

在本月稍早价格跌至70美分之下后,终端用户买兴重现.全球最大棉花生产和消费国中国的棉花价格较该水平增长近一倍.美国棉花对棉纺厂而言尤其有吸引力.

尽管实货买需增加,但投资者对棉花期货的胃纳却减弱.未平仓合约骤降至1月低位约16万口.

在年底前,特别是美国预算磋商周五陷入僵局后,投资者态度谨慎.美国总统奥巴马和共和党领导人在如何避免明年初开始实施的增税减支方面仍存在分歧.这些举措可能将美国经济拖入衰退.

期棉价格未受小麦重挫,连跌第四周影响,连涨第二个月.

交投最为活跃的ICE-3月合约CTc2上扬0.56美分,或0.76%,收报每磅73.91美分,受助于月底前基金调整头寸.价格升势在74美分遇阻.

今日收在上周五结算价71.43美元之上,预示着期棉下周走势良好.

尽管如此,今年期棉表现不佳,因市场预计截至2013年7月的收获年度,全球将出现创纪录的供应过剩.

今年迄今,期棉价格累计回落17%,在汤森路透-Jefferies CRB指数中,为表现第三差的商品.

不过,今年价格走低可能最终令市场受益.明年,农户预计将减少棉花种植,增加粮食种植.

这将扶助消耗预计到明年7月将出现的逾8,400万包的过剩供应.(完)