〔美国股市〕ADR小幅收高,因能源股上涨盖过矿业股跌势

路透纽约11月30日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五小幅收高,因能源公司上涨,而矿业公司股票多数下跌.

在纽约市场,中国石油(PTR.N)股票升1.5%,报133.15美元;BP Plc (BP.N)上涨1.1%,至41.76美元;中国石化(SNP.N)扬升1.3%,报105.90美元.

能源股追随原油期货的涨势.1月布兰特原油期货LCOc1升0.47美元或0.42%,报每桶111.23美元.[O/NCN]

但巴西石油公司Petrobras (PBR.N)下滑2.8%,至17.97美元.该公司周五公布,计划在2020年前在运输和其他物流业务上节省54亿美元.

在矿业股中,南非黄金企业AngloGold Ashanti (AU.N)下跌2%,至30.97美元;Gold Fields (GFI.N)挫跌2.3%,报12.28美元.

现货金XAU=跌落0.8%,至每盎司1,711.30美元.

必和必拓(BHP.N)小跌0.2%,报72.04美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收高0.1%.标普500指数.SPX.INX微涨0.02%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收升0.2%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3小跌0.2%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.1%,纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA跌0.5%.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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