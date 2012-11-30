〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,因加国GDP疲弱和美国消费者支出减少

路透多伦多11月30日电---加元兑美元周五略微下跌,受累于加拿大国内生产总值(GDP)数据令市场失望,以及加拿大最大出口市场--美国的消费者支出下滑.

与资源密切相关的加元获得一些买盘支持,一位分析师称,市场押注加拿大政府下月将批准中海油(0883.HK)斥资151亿美元收购能源企业Nexen Inc NXY.TO.

"有关Nexen收购案的决定将在几周内作出,此前你或许看到一些预设仓位举动,很多人认为加拿大政府将批准这宗收购案,"CanadianForex资深副总裁John Curran指出.

但加元面临更广泛的负面影响,因数据显示,加拿大第三季GDP环比年率增长0.6%,增幅低于预期;且美国10月份消费者支出较前月减少0.2%.[ID:nST0582607][ID:nEAPAU0DW3]

加元兑美元CAD=D4收报0.9936加元,或1.0064美元,周四北美市场报0.9928加元,或1.0073美元.加元对全球经济停滞的迹象极为敏感.

本周,加元兑美元小跌0.2%;但本月累计上涨0.7%.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]